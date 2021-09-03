Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlete sızan FETÖ’cü militanları temizlemek amacıyla KHK’lar çıkarıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KHK ile görevden alınanlara yönelik son günlerde peş peşe destek açıklamaları yapmaya başladı. Bu defa bir adım daha ileriye giden Kılıçdaroğlu, Nevşehir’de yaptığı konuşmada ‘Söz verdim, hepsini görevlerine iade edeceğim’ dedi. Kılıçdaroğlu “Bir kararname ile hepsini… Bakın, devlet kinle yönetilmez, devlet öfkeyle yönetilmez. Suçu yoksa iade edeceğim. Bunu halledeceğiz, siz hiç merak etmeyin.

CHP liderinin KHK sözüne tepki yağdı Kılıçdaroğlu, terörle iltisaklı diye ihraç edilenlere iade sözü verdi. Yargı mensupları, "Bu çıkış FETÖ ile mücadeleyi baltalar" dedi.