Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz mevsiminin bitmesi ile hava sıcaklıklarında önemli derecede düşüş yaşanmasının ardından, rüzgarlı ve fırtınalı hava özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olmaya başladı. Meteorolojinin yarın için Çanakkale dolaylarına yaptığı fırtına uyarısı öncesi, Gökçeada'da gerçekleştirilecek feribot seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.

YARINKİ KABAKTEPE-GÖKÇEADA SEFERLERİ İPTAL

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.

Gökçeada feribot seferleri bugün de aynı nedenle gerçekleştirilememişti.

Meteorolojiden fırtına uyarısı! MGM, Marmara Bölgesi için yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bilgisini paylaştı.