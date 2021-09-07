Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini Konya yaptı. Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık mavi. Bu mavi, Türkiye'de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya." ifadesini kullandı.

Risk haritasına göre, Konya'daki aşılama oranı yüzde 75,2 seviyesinde bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabındaki başka bir paylaşımında da Muş'un "turuncu" kategoriden "sarı" kategoriye geçtiğini ifade ederek, "Doğu Anadolu, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkaran Muş'u kutluyor. Ve Türkiye'nin dört bir yanı." ifadelerini kullandı.

Koca, Kars'ta da ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçerek, şehrin orta risk seviyesinden düşük risk seviyesine geçtiğini kaydetti ve "Mavi Kars'ı kutluyoruz." ifadesini paylaştı.