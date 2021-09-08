Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün önderliğinde Koç Üniversitesi Suna İnan Kıraç Vakfı, Sağlık Bilimleri, Rockefeller, Yale, Cardiff Üniversiteleri ve Icahn School of Medicine at Mount Sinai'nin katılımı ile yürütülen araştırmada, Türkiye'nin 81 şehrinden 4 bin kişinin DNA'sı incelendi. Prof. Dr. Tayfun Özçelik, çalışmanın sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. 10 yıl süren ve 10 milyon dolar bütçe ile yürütülen araştırmada, Türk toplumunun detaylı genetik yapısına ilişkin önemli veriler elde ettiklerini bildiren Özçelik “Çalışmamızın sonuçları, Türkiye'nin genetik açıdan bir bütünlük arz ettiğini ve yüksek düzeyde genetik çeşitlilik içerdiğini ortaya koydu. Ayrıca Türk toplumu ile Balkan, Kafkas ve Orta Doğu toplumları arasında ortak genetik bileşenler vardır. Avrupa toplumları ile de beklenenden daha yüksek düzeyde bir benzerlik bulunuyor. Türk toplumu özellikle İtalya'nın Toskana bölgelerinde yaşayan insanlarla yakın bir ilişkiye sahip. Bu yakın ilişkinin ikinci sırasındaki ülke ise İspanya olarak tespit edildi. Bu bulgular, Anadolu'nun ilk çiftçilerinin Avrupa'ya Cilalı Taş Devri'nde gerçekleşen göçünün etkilerini yansıtıyor olabilir” değerlendirmesini yaptı.

GELECEK İÇİN ÖNEMLİ

En kapsamlı genetik veri tabanının oluşturulduğunu belirten Profesör Tayfun Özçelik "Bu tür genetik değişimlerin belirlenmesi, obezite, diyabet gibi kompleks hastalıklara olan genetik yatkınlığı belirlemek için değerli bir referans kaynak olacak " dedi.

Türk toplumunun genetik kodlarına ışık tutan araştırma sonuçlandı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün önderliğinde Koç Üniversitesi Suna İnan Kıraç Vakfı, Sağlık Bilimleri, Rockefeller, Yale, Cardiff üniversiteleri ve Icahn School of Medicine at Mount Sinai'nin katılımı ile yürütülen araştırmada, Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 4 bin kişinin DNA'sı incelendi.