Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 7 Eylül’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 914 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 263 oldu. Bir günde toplam 308 bin 437 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 103 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 81,60 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 63,31 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 99 milyon 582 bin 607’e yükseldi.

AŞILAMA SIRALAMASI

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Kırıklareli, Aydın, Yalova ve Balıkesir Antalya takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt, Siirt ve Bitlis takip etti.

BAKAN KOCA: TAM DOZ AŞIMIZI OLALIM

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayımız 23.914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkan tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz” dedi.

Bakan Koca açıkladı: Niğde ve Van da maviye döndü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Risk haritasında Niğde ve Van artık mavi” dedi.

Bakan Koca'dan Mu varyantı açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mu varyantına ilişkin, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı Mu ile ilgili. Dolayısıyla ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde ve yüzde 90'ı geçen oranda söz konusu. Giderek aşılama oranının da artışıyla, biz şu an bildiğiniz gibi toplamda aşılanma 62 milyondan 40 milyona doğru gitmiş oldu iki doz aşının yapıldığı. Dolayısıyla giderek bu sayının artışıyla ben giderek vakaların aşağı doğru düşeceğini düşünüyorum“ dedi.