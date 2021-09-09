İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Eren-14 Operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Jandarma Özel Harekât ve Jandarma Komando birlikleri tarafından J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteği ile icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
09.09.2021 - 18:22 | Son Güncelleme: 09.09.2021 - 18:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Eren-14 Operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Eren-14 Operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Jandarma Özel Harekât ve Jandarma Komando birlikleri tarafından J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteği ile icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Etiketler : içişleri bakanlığı,terörist,pkk,
802608 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/802608.aspx
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