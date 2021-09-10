Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sokak ortasında kadınlar birbirine girdi.

İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

Fatih Mahallesi Nisanur Sokak üzerinde meydana gelen olayda iki farklı arkadaş grubu arasında tartışma çıktı. Münakaşa şiddetlenip kavgaya dönüştü. Kadınların saç saça, baş başa kavgası amatör bir kameraya yansıdı. Çekilen görüntülerde 5 kadının birbirlerini darp ettiği görüldü.

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