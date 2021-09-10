Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda şüpheliler tek tek belirlendi. 44’ü muvazzaf, 69 asker, 145’i askeri okul öğrencisi olmak üzere 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. İzmir merkezli 40 il ile KKTC'de gerçekleştirilen baskınlarda 183 kişi gözaltına alındı. İzmir'e getirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 100'ü tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi. Serbest kalanlarlardan 29'unun itirafçı olduğu öğrenildi.



F. Terzi

HALİSDEMİR'İN VURDUĞU DARBECİ GENERALİN OĞLU ARANIYOR

Öte yandan, hakkında gözaltı karar bulunan ve yakalanamayan kişiler arasında 15 Temmuz kahramanı şehit astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu F. Terzi'nin de yer aldığı aktarıldı. Eski askeri okul öğrencisi olan F. Terzi ile 17 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Toplam 31 şüpheli aranıyor.