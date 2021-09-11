Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de e-hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

E-DEVLET’TEN BAŞVURACAKLAR

Dijital dönüşüm yolunda atılan pek çok adım ile birlikte elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinin sayısı ve nitelikleri de her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "Nüfusta her geçen gün işler daha kolaylaşıyor", 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri; e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecek diyerek duyurduğu hizmet başladı.

15 YAŞINI TAMAMLAMIŞ ÇOCUKLAR İÇİN GEÇERLİ

Vatandaşlar nüfus müdürlüğüne gitmesine gerek kalmadan, velisi veya vasisi olduğu 15 yaşını tamamlamamış çocuklarının kimlik kartı başvurusunu e-Devlet üzerinden yapabilecek.

HİZMETTEN NASIL FAYDALANILACAK?

15 yaşını tamamlamayan çocukların Türkiye Cumhuriyet Kimlik Kartı (TCKK) başvuruları, velisi ya da vasisi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik imza veya mobil imza kullanılarak gerçekleşebilecek. Başvuru işlemine başlamadan önce ilgili değerli kâğıt bedelinin yatırılacak, daha sonrasında kimlik kartı başvurusunun ne amaçla yapıldığı, kimlik kartının hangi adrese ve kime teslim edileceği gibi detaylar seçilerek kimlik kartı başvurusu tamamlanabilecek. TCKK başvurusu yapılacak çocuğun Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Türkiye'yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir" mesajını paylaştı.

'FETÖ, milleti ve devleti yok etme projesiydi' 15 Temmuz kalkışmasında dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olan Harun Kodalak, açtığı soruşturmanın darbe girişimi gecesinin en önemli kırılma noktalarından biri olduğunu bildirdi.

İran'da hükümet ve devlet televizyonu arasında 'yaptırım' polemiği İran devlet televizyonunun, Viyana'daki nükleer görüşmelerde ABD'nin "yaptırımları kaldırmayacağını yalnızca askıya alacağına" dair haberi, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi tarafından yalanlanırken söz konusu haber polemiğe yol açtı.