Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyılarında şiddetli sağanak yağışın hakim olması öngörülüyor.

DİĞER YERLER AZ BULUTLU VE AÇIK GEÇECEK

MGM, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve sel uyarısı Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz'in bir bölümü ile Eskişehir ve Ankara çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. AFAD, 7 il için 'çok kuvvetli yağış' uyarısında bulunurken, Meteoroloji de sarı kodlu uyarı yayınladı.

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı! Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre, Marmara Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve kuvvetli rüzgar ile İstanbul'un birçok ilçesinde sabahtan itibaren sağanak öngörülüyor.