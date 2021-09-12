Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yangın afetinden zarar gören çiftçilere traktör bağışı çağrısı yapılmıştı. Çağrının ardından Manavgat’ta yangında traktörleri zarar gören 16 aileye yeni traktör teslim edildi. Teslim töreni sonrasında ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“AVRUPA BUGÜNE KADAR SURİYE’NİN YENİDEN İNŞASINA KARŞIYDI”

Türkiye'deki mültecilerin son durumuna yönelik soru üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'ye geçen gün Filippo Grandide geldi. Artık mültecilerin güvenli bir şekilde ülkelerine döndürülmesi için, gönderilmesi için uluslararası toplumdan daha iyi bir destek görmeye başladık. Bu işin ciddiyetini biraz anladılar. Başta BM Mülteciler Yüksek Komiserliği olmak üzere, Suriye başta olmak üzere mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var. Bir de komşu ülkeler olarak biz bir inisiyatif başlattık, Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak olarak. En çok Suriyeliye ev sahipliği yapan komşu ülkeler olarak. Lübnan'da mesela durum çok kötü. Bunları zorla böyle iterek değil de sahada onlara yani Suriye içinde, bizim harekat bölgelerimizde İdlib'de olduğu gibi dönen insanlara bir şeyler sağlayarak, okul, eğitim, sağlık, istihdam oluşturucu projelerin hayata geçirilmesi gibi. Avrupa bugüne kadar Suriye'nin yeniden inşasına karşıydı” dedi.

“REJİMLE İLGİLİ HEPİMİZİN TUTUMU BELLİ”

Bakan Çavuşoğlu, “Doğru, savaş devam ederken bir ülkenin ya da bir yerin yeniden inşası gerçekçi değil. Rejimle ilgili hepimizin tutumu belli. Ama sahada temel ihtiyaçları karşılamak yeniden inşa etmek değildir bir ülkeyi. Aynı şey Afganistan için de geçerli ama şu anki Afganistan’daki durum nedeniyle insanları hemen göndermek doğru da değil, mümkün de değil. Bir muhatap da yok zaten. Biz daha önce Türkiye olarak uçaklarla Afganları Afganistan’a gönderiyorduk bir önceki hükümet, yönetim döneminde. Pakistan’a da aynı şekilde gönderiyoruz. Yani sonuçta evet bir sorun tüm dünyada sorun. Covid-19 ile beraber bu sorun daha da artmaya başladı. Değişik ülkelerdeki gelişmeler ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle de hareketlilik görüyoruz. Bu küresel bir sorunsa uluslararası toplum olarak hep birlikte bu sorunu çözmek için çalışmalıyız” dedi.

“TÜRKİYE’DE BU İŞİN BİR SORUN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

Türkiye için mülteci konusunun bir sorun olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye'de bu işin bir sorun olduğunu görüyoruz, toplumda bir rahatsızlık da var. Bu işi sadece güvenlik açısından bakmak da doğru değil. Irkçı ve faşizan bir yaklaşımla bakmak son derece yanlıştır. Diğer taraftan toplumsal bir sorun ise bunu hep birlikte sakin bir şekilde değerlendirip yani yeni politikalar üreterek buna bir çare bulmak için İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarımız çalışıyor. Bu anlamda da gerekli altyapı çalışmaları da sürüyor” dedi.

Rusya, Afganistan’daki mülteci sorununu çözmeye tüm ilgili ülkeleri çağırdı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan’da yaşanan olaylar sonucu oluşan mülteci sorununu çözmek için ilgili bütün ülkelerin imkanlarını kullanması gerektiğini söyledi.

Afgan mültecileri ABD'ye getiren uçuşlar, kızamık nedeniyle durduruldu Beyaz Saray, son dönemde ülkeye getirilen bazı Afganlarda kızamığa rastlanması nedeniyle Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) tavsiyesi üzerine Afganistan'dan tahliye edilenlerin ABD'ye nakledildiği uçuşları geçici olarak durdurduklarını bildirdi.

Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi Van'ın Gevaş ilçesinde kaçak mülteci taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.