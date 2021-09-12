Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Report haber ajansına yaptığı açıklamada, bu yıl 1 adet TB2 İHA kompleksini envanterlerine kattıklarını hatırlattı. 2021-2022 için de 4 kompleks daha almayı planladıklarını söyleyen Zalujnıy, "Ayrıca gelecekte, böyle dronları yerli üretim olarak envanterimize dahil etmek niyetindeyiz" değerlendirmesinde bulundu. Zalujnıy, bunları almanın yeterli olmadığını, onları etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmeleri gerektiğini de belirtti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı. Temmuzda da 1 adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetlerine sevk edilmişti.



Bayraktar TB2'ye ilgi artıyor: Talepleri yetiştirmekte zorlanıyoruz Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2’nin özellikle Türkiye’nin gerçekleştirdiği harekâtlarda rol almasından sonra tüm dünyadan yoğun ilgi gördüğünü bildirdi.



Polonya, Bayraktar TB2'nin resmini paylaşıp 'Beklemede kalın' dedi Sosyal medyanın gündemine damga vuran haber Polonya'dan geldi. Savunma bakanlığı tarafından yapılan Bayraktar TB2 paylaşımının üstüne bir de 'beklemede kalın' notu düştüler.





