Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum’dan Denizli’ye Ukraynalı turistleri taşıyan Aziz Çağlar’ın kullandığı tur otobüsü Muğla-Denizli kara yolu Yaraş güzergahında karşı şeride geçerek Cihan Duran yönetimindeki araç öğrenci servisiyle çarpıştı.

Tarlaya devrilen tur otobüsünün sürücüsü Çağlar, kaza yerinde hayatını kaybederken olay yerinde yapılan ilk belirlemelere göre otobüs ve servisin çarpışması sonucu 35 kişi yaralandı. Yaralılar Muğla ve Denizli’deki hastanelere kaldırıldı. Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

5 kişinin hayatını kaybettiği kazadan geriye son fotoğrafları kaldı Ankara'da 5 kişinin hayatını kaybettiği kazadan geriye, ölen 3 arkadaşın sosyal medya hesabından "Güzel şeyler olacak çünkü güzel dualarımız var" notuyla paylaştığı fotoğraf kaldı.