Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" konularında özel ihtisas komisyonlarının kurulacağını belirtti.

STK'lar ve veliler de şurada olacak

Şura kapsamında okul öncesi eğitimden, üniversite giriş sistemine kadar muhtelif konularla ilgili çalışma grupları da oluşturulacak.

Bakanlık ve TBMM üyeleri dışında bakanlıklar, yerel yönetimler, üniversiteler ve STK'lar ile öğrenci ve veli temsilcileri de şuraya davet edilecek.

Şuranın temsiliyetini artırmak için tüm illerden katılımcılar seçilecek.

ERDOĞAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Erdoğan, şuranın 1-3 Aralık'ta toplanacağını belirterek şunları söyledi:

"Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Millî Eğitim Şurası’nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Milli Eğitim Şurası’nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

MEB'den öğrencilere Covid mazeret belgesi Milli Eğitim Bakanlığınca, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ‘Kronik Rahatsızlığı Bulunan Öğrenciler’ konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre; e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacak.