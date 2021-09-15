Orman Genel Müdürlüğü sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşım yaptı.
“Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Lütfen, ormanlarımızı birlikte koruyalım! Orman yangınlarının yüzde 90’nın insan kaynaklı sebeplerle çıktığını unutma, tedbiri elden bırakma, orman yangınına sebep olma. Bugün çıkan 13 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık. Muğla, Balıkesir ve Adana’da meydana gelen orman yangınları kontrol altına alındı”
OGM'den yanan ormanlar için 3 adım formülü Orman Genel Müdürlüğü, küle dönen ormanların nasıl ağaçlandırılacağını ile ilgili 3 formülü açıkladı. Yanan alanların yeniden orman olması için “Doğal hâlinde bırakılması, tohum serpilmesi ve fidan dikilmesi” adımları uygulanacak.
OGM: 134 orman yangını kontrol altına alındı Orman Genel Müdürlüğü, son 6 günde 144 orman yangını çıktığını bildirdi. Bunlardan 10'unun devam ettiği aktarıldı.