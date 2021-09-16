Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Helikopter teknolojisi için kritik önem taşıyan pal, güç aktarma sistemleri, aviyonik sistemler, motor tasarım ve üretiminin gerçekleştirilmesi ile helikopterlerin ömür devri boyunca gerekecek tüm modifikasyonları, yerli ve millî olarak karşılanacak. Böylece helikopter üretiminde ve parça tedarikinde dışa bağımlılık sıfır seviyesine indirilecek.

“Helikopterde tam yerlilik” hedefiyle; yurt içinde olmayan teknolojiler ile tasarımı yapılmayan veya üretilmeyen alt sistemler sektöre kazandırılacak. Yurt içinde kazanılmış kabiliyetlerin devamlılığının sağlanması, yatırım tekrarı ve kaynak israfının önlenmesi amacıyla yerli ve millî olarak tasarlanan, üretilen ekipmanlar, mevcut ve yeni geliştirilecek helikopter projelerinde kullanılacak. Ayrıca helikopter parçası üreten ve geliştiren yerli firmaların projelerde yer alması sağlanacak.

ATAK Projesinin yanı sıra TSK ve diğer kamu kurumlarının genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla başlattığı Genel Maksat Helikopteri Projesi, söz konusu hedefe ulaşmada önemli bir kilometre taşını oluşturuyor. Bu projeler sayesinde haberleşme, seyrüsefer, kendini koruma ve silah sistemleri ile bu sistemleri yöneten görev bilgisayarının millî olarak geliştirilmesi ve entegrasyonu ile motor, iniş takımı, transmisyon, gövde ve kokpitin yerli olarak üretilmesi konusunda önemli kabiliyet ve tecrübe kazanıldı.

Bayraktar ve Atak dünyaya yayılıyor: Sırada Irak var Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, son yıllarda savunma sanayisinde attığı adımlarla tüm dünyanın dikkati çeken Türkiye'den ilk milli ve özgün silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2, T129 ATAK helikopter ve gelişmiş silahlarından satın almak istediklerini söyledi.