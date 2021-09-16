Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Banka temsilcisinin dinlendiği toplantıda, kulüplerin daha önceden yapılandırılan borçları ile ilgili bazı değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda, bazı büyük kulüplerin mevcutta yapılandırılan borçlarının yeniden yapılandırılmasını ve faizlerinin silinmesi yönündeki talepleri gündeme geldi. Ancak toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin bu talebe karşı çıktığı öğrenildi.

Yine toplantıda, özellikle büyük kulüplerin borçlanmalarını önlemek için gelirlerinin artırılmasına yönelik adımlar atılması gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin forma, ayakkabı, atkı ve şapka gibi ürünlerinin satıldığı mağazalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiği kaydedildi. Bu mağazaların faaliyetlerinin aynı zamanda, yurt dışında da artırılması konusu gündeme geldi. Bununla ilgili kulüplerin uluslararası alanda futboldaki başarısını destekleyecek adımlar atılmasını gerektiği konusu masaya yatırıldı.

TOPLAM BORÇ 17 MİLYARDAN FAZLA

Bazı kurmaylar yürütülen çalışmaya ilişkin, dört büyük kulübünün toplam borcunun 17 milyarı aştığı bilgisini vererek “Hem başarısız olmuş hem sıkıntıda hem de transfere devam ediyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Şu anda kulüplerin yayıncı kuruluşundan gelen para, faizleri bile ödemeye yetmiyor. Bankalar ‘Derhâl müdahale edilmeli. Bizim alacağımızı alın bizi kurtarın’ demiyorlar. Banka yetkilisi, ‘Onlar adım attı, iyi niyetliler’ diyor. Kulüpleri destekliyorlar” ifadelerini kullandı.

Dört büyük kulüpten ortak tavır: Futbolun sahibi biziz TFF’nin kulüplerin problemleriyle yeterince ilgilenmediğini söyleyen başkanlar “Biz kulüpler olarak Türk futbolunun sahibiyiz. Artık seyirci olmayacağız, kaptan olacağız” dedi