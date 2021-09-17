Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasip olursa Pazar günü Amerika'dayız ve Pazartesi günü New York'ta, BM'nin tam karşısında 36 katlı Türkevi'nin açılışını yapacağız." dedi.

"Z KUŞAĞI, Y KUŞAĞI BURADA"

Erdoğan, "Birileri diyor ki 'Z kuşağı, Y kuşağı, bunların hepsi muhalefetin yanında.' Burada, burada." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim hizmet anlayışımızla partizanlık, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik." diye konuştu.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına, diline göre ayırmak yoktur. Bizim tasavvurumuzda şehirleri oy rengine göre tasnif etmek yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına, diline göre ayırmak yoktur. Bizim tasavvurumuzda şehirleri oy rengine göre tasnif etmek yoktur." dedi.