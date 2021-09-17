Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük'te tek katlı evde ikamet eden Şükran Güney'in (78) dışarı çıkmadığını fark eden komşusu Serkan Tuncel kapıyı çaldı.

KEDİLER MİYAVLAYINCA EVE GİRDİ

Evin içinden sürekli kedi miyavlama sesleri gelmesi üzerine durumdan şüphelenen Tuncel, kendisinde bulunan yedek anahtarla eve girdiğinde yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlılığa bağlı olarak öldüğü tespit edilen Güney’in cesedi, incelemelerin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

4 gündür haber alınamıyordu, yaşlı kadın evinde ölü bulundu ​Aydın’ın Nazilli ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Polis, cinayet şüphesiyle yaşlı kadının oğlunu gözaltına aldı.

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