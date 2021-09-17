Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığı tarafından icra edilen ortak olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyü kırsalına operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 8 çuval içerisinde araziye gömülü vaziyette 173 kilo eroin ile 16 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

İstanbul Havalimanı'nda feci ölüm! Uyuşturucu kapsülleri midesinde patladı Uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıkan Ekvador uyruklu Zambrano Xavier Fernando Loor, aktarmalı uçuş için bulunduğu İstanbul Havalimanı'nda fenalaşarak hayatını kaybetti. Loor'un ölüm sebebinin ise midesinde taşıdığı kokain kapsüllerinin patlaması olduğu öğrenildi.

İhbar geldi, ekipler harekete geçti! Otomobilden uyuşturucu çıktı İstanbul’dan Aydın’a uyuşturucu sevkiyatı ihbarı üzerine narkotik ekiplerinin durdurduğu otomobilde 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.