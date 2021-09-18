Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Muhalefet genel başkanları, evlerinin odaları arasında dolaşırken, biz doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye’yi geziyoruz” dedi. AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin sadece belli illere, toplumun belli kesimlerine hapsolduğunu belirterek, kendilerinin tüm renkleriyle 84 milyonun tamamına ulaştıklarını belirtti.

BOL KESEDEN ATTILAR!

Erdoğan CHP’yi kastederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: Bunların bırakın ülkeyi, ellerinin altındaki belediyeleri dahi yönetme becerilerinin olmadığına yine bu süreçte hep birlikte şahit olduk. Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa hepsinin altında ezildiler. Seçim meydanlarında millete verdikleri sözlerin, taahhütlerin hiçbirini hayata geçiremediler. Çöp toplamadan şehir içi ulaşımına, kültür-sanattan çevreye kadar hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor sular. En temel belediye hizmetlerini dahi yerine getiremeyen bir beceriksizlikle muhatabız. Çok daha vahimi, muhalefetin bu acı gerçeklerle yüzleşmek, kendilerini sigaya çekmek yerine sağa sola saldırarak, suçlarını örtme çabasındalar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “muhalefetin içinde bulunduğu tükenmişliğin” kendilerine referans olmayacağını belirterek “muhalefetin çapsızlığı, başarısızlığı, ayrımcı politikaları”nın da kendilerine asla istikamet çizemeyeceğini ifade etti.

Erdoğan “Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur, ötekileştirmek yoktur. Bize oy versin, vermesin 84 milyonun her bir ferdi bizim gözümüzde aynıdır ve aynı hizmete ve hürmete layıktır” diye konuştu. 2023 yılının ülke ve millet açısından tarihi önemli bir yol olacağını bildiren Erdoğan “AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023’te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ABD'ye gidiyor: BM’de mülteci çağrısı yapacak Erdoğan’ın BM’de en çok üzerinde duracağı konunun göçmen meselesi olacağı, dünyaya bu konuda, ellerini taşın altına koymaları gerektiği mesajı vereceği belirtiliyor.

Erdoğan Akkuyu için tarih verdi: Amacımız 2. ve 3. santraller Mersin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah 2023'ün mayısına yetiştireceğiz. Ülkemize en kısa sürede ikinci, üçüncü nükleer santralleri kazandıracağız" dedi.