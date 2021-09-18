Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Sinop’ta İkaz ve Alarm (Siren) Sistemi kurulumunun test çalışmaları kısa süreli paniğe sebep oldu. Siren seslerinin yükseldiği şehirde hava saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden kırmızı alarm 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile duyuruldu. İl ve ilçe merkezlerinde vatandaşlar işlerine bırakıp sirenin sesine kulak kabarttı.

KURULAN İKAZ VE ALARM SİSTEMİ DENENDİ

Hazırlıkların günler öncesinden duyurulduğu çalışmada Sinop İl Afet Acil Durumu Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. AFAD bilgilendirme mesajında “Değerli Sinop halkı, ilinizde kurulan siren sisteminin deneme yayınları 18-21 Eylül tarihleri arasında, sesli anonslar ve muhtelif sirenler çaldırılarak yapılacaktır. Lütfen telaşa kapılmayın, panik yapmayın” ifadelerine yer verildi. Düşman hava saldırıları ve KBRN tehlikeleri ile afet ve acil durumlara ilişkin tehlike haberlerini, alarm işaretleri ve anons yayınlarını halka duyurmak için kurulan sistem bugün denendi.

SIĞINAKLARA GİRİN UYARISI YAPILDI

Tüm şehirde alarm sesi dinlendi. Alarm sesi "Sığınaklara girin" uyarısıyla şöyle devam etti: “Dikkat dikkat, ilimizi ve ilçeleri için hava taarruzu tehlikesini bildiren kırmızı alarm verilmiştir. Acil ihtiyaçlarınızı karşılayacak malzemelerle derhal sığınaklara veya hazırladığınız sığınma yerlerine girin. Yetkililerden tehlike geçti haberini alıncaya kadar bulunduğunuz yerleri terk etmeyin. Dikkat dikkat, ilimizi ve ilçeleri için hava taarruzu tehlikesini bildiren kırmızı alarm verilmiştir.”

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