Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, selden etkilenen toplam 7 bin 262 aileye 135 milyon 472 bin TL nakdi yardım, 47 milyon 602 bin TL eşya yardımı yapıldığını söyledi. Afet bölgesine acil müdahale çalışmaları içinse 472 milyon TL nakdi ödeme yapıldı.

71 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 9 KİŞİ HALA ARANIYOR

Kastamonu Valisi Avni Çakır, beraberinde Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahid Avkıran, AFAD İl Müdürü Ekrem Küçükbayram ile ilgili kurumların temsilcileriyle çalışmaların devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu. Küre’de 4, Çatalzeytin’de 1, İnebolu’da 2 ve Bozkurt’ta 64 kişi olmak üzere sel afetinde toplam 71 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Vali Çakır, “9 vatandaşımız ise dere içinde, karada ve denizde tüm arama unsurlarıyla halen aranmaktadır” dedi.

10 BİN PERSONEL ÇALIŞTI

Selin tahribatını ortadan kaldırmak için Jandarma, Orman Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi ve gönüllüler olmak üzere toplam 3 bin 190 personelin, 225 araçla temizlik çalışmalarına katıldığına söyleyen Vali Çakır, “Devletimiz yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için süratle ilimize intikal etmiş, gündelik hayatın normale dönmesi için ülkemizin birçok ilinden gelen kamu ve özel sektöre ait 10 bine yakın personel ve kepçe-dozer-kombi-kanal kazıcı-bobcat-jcb-kamyon-ekskavatör gibi toplam 2 bin 207 iş makinesi ilimize görevlendirilmiştir.”

Kastamonu'da kayıp ihbarı yapılan 10 kişi didik didik aranıyor Sel felaketinin vurduğu Kastamonu'da 71 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarıyla hem kayıp ihbarı yapılan 10 kişinin aranmasına devam ediliyor hem de selin yaraları sarılmaya çalışılıyor.