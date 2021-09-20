Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FAX Haber Ajansı, Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Perm State Üniversitesi'ne kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından ateş açıldığını bildirdi. Olayda ölü ve yaralıların bulunduğu aktarıldı.

"PENCEREDEN ATLADILAR"

TASS Haber Ajansı'na konuşan bir görgü tanığı, "Kimliği bilinmeyen bir kişi üniversite binasına girdi ve ateş açtı. Bazı öğrenciler, saldırgandan korunmak için kendilerini sınıflara kilitledi, bazıları ise pencerelerden atladı. Yetkililer olay yerine vardı" açıklamasını yaptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Perm Devlet Üniversitesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve saldırganın yakalandığı belirtildi.