Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gemlik Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözmek için bir çalışmaya imza attı. Belediye, bünyesindeki sosyal konutlardan 2+1 daireleri üniversite öğrencilerine tahsis ederek sembolik kira ücretleri tanımladı. İlk kez üniversiteyi kazananlara tahsis edilecek olan konutlarda kız öğrencilere öncelik verilecek. Gemlik Belediyesi yaptığı çalışmayla Gemlik’te üniversite okuyacak 84 öğrenciye barınma imkanı sunuyor. Her dairede ise 4 öğrenci kalacak.

ÖĞRENCİLER KURA İLE SEÇİLECEK

Gemlik’te 2100 öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan şöyle konuştu: “Bu sene bir sorun var. Öğrencilerin belediyemizden barınma ile ilgili ciddi talepleri var. Kız ve erkek öğrenci yurtlarımız tamamen dolmuş durumda. Üstelik Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un bölgemizde faaliyete geçmiş olması kiralık ev konusunda da öğrencilerimizin elini kolunu bağlıyor. Biz de belediye olarak bir parça da olsa merhem olabilir miyiz diye düşününce şunu gördük. 82 öğrencimizin barınma ihtiyacını çözebiliriz. Toplam 21 konutu onların kullanımına vereceğiz. Önceliklerimiz var. Talebin çok olması halinde kız öğrencileri öncelikli olacak. İlk defa kayıt yaptırmış olmaları gerekecek. Bu kriterler arasına giren öğrenciler arasında kura çekeceğiz.”

Gemlik Belediyesi’nin öğrenciler için hayata geçirdiği hizmetten faydalanmak isteyenler 0505 181 57 88 numaralı Öğrenci Danışma Hattı’ndan bilgi alabilirler.

Yurtlar gençleri bekliyor Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı üniversite öğrenci yurtları, Covid-19 tedbirleri kapsamında gençleri ağırlamaya hazırlanıyor.