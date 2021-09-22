Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" rehberini güncelledi. Buna göre en az iki doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde Covid-19 geçirmiş kişiler, pozitif biriyle temas ettiğinde, HES kodu riskli görünmeyecek. Ancak bu kişiler Vaka Takip Modülü'ne temaslı olarak kaydedilecek. Ayrıca maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen gibi koruyucu tedbirlere uyacak ve kendi semptomlarını da takip ederek günlük hayatına devam edebilecek. Herhangi bir semptom gelişmesi durumunda ise aynı gün sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptıracak.

Semptom gelişmezse temasının 5'inci gününde PCR testi yaptırma zorunluluğu olacak. Testi yaptırmazsa 6'ncı gün HES kodu riskli hâle gelecek ve kişi karantinaya alınacak. Sonucunun pozitif çıkması durumunda tedavi edilecek ve rehbere uygun izolasyon şartlarında takip edilecek. Negatif çıkarsa sistemdeki kaydı 6'ncı günde sonlandırılacak, izolasyona alınmayacak ve HES kodu riskli duruma gelmeyecek. Fakat bu kişiler, 14 gün boyunca sağlık durumunu izleyecek. 14'üncü günün sonuna kadar 65 yaş üzeri veya kronik hastalıkları olan kişiler ile bakımevi ve huzurevinde kalanlar gibi Covid-19 açısından riskli gruplarla görüşmeyecek. Dünya Sağlık Örgütü tarafından "endişe verici varyant" olarak tanımlanan "Beta", "Gama" ve "Delta" gibi mutasyonların belirlenmesi durumunda izolasyon süresi 14 gün olacak. Bu kişilerin izolasyonu da 14'üncü günün sonunda test yapılmaksızın sonlandırılacak.

Karantinasını tamamlanmasına 2 saat kala ceza yedi Kırıkkale'de PCR testi pozitif olan bir sürücü, karantinasının tamamlanmasına 2 saat kala polise takıldı. Filyasyon ekipleri 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Dört pozitif vaka çıkan sınıf karantinaya alındı Edirne'de bulunan bir ortaokulda, aynı sınıftan dört öğrencinin koronavirüs test sonucu pozitif çıkınca sınıf karantinaya alındı.