Türkiye Gazetesi

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Geçtiğimiz yıl Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gündeme getirdiği, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Parti arasındaki Anayasa çalışmasındaki konuların, HDP tarafından TBMM kürsüsünde de kapalı oturumda dile getirildiği ortaya çıktı. Skandal ifadeleri, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç anlattı.

25 EYALETE BÖLMEK İSTEMİŞLER

Bir televizyon kanalına konuşan Özkoç, “‘Barış süreci’ diye adlandırılan süreç, TBMM’de bir kere görüşüldü. Bu görüşme, basına ve kamuoyuna kapalı bir şekilde yapıldı. Yapılan konuşmalar, bir milletvekili tarafından açıklanırsa bu suçtur. Bir kere daha açıklıyorum, önemli olduğu için açıklıyorum. Bu suçu işliyorum. Bu suçu; vatanımı, milletimi, ülkemi sevdiğim için işliyorum. HDP’nin Grup Başkanvekili çıkmış, orada demiştir ki, ‘Biz Türkiye’nin 25 eyalete bölünmesini istiyoruz. Eyalet başkanlarının TBMM’ye gelmesini istiyoruz. Her eyaletin yeraltı zenginliğinin kendisine ait olmasını istiyoruz. Eyaletlerin özerklik hakkının saklı olmasını istiyoruz. Türkiye’de iki tane kurucu unsurun olmasını istiyoruz; birisi Türk kurucu unsuru, diğeri Kürt kurucu unsuru” açıklamasını yaptı. Diğer yandan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özkoç'un sözlerine tepki gösterdi. Akbaşoğlu, “Açıkça Türkiye'yi bölmek isteyenlerle niçin müttefik olduğunuzu açıklamanız lazım. Milletimizi aldatamayacaksınız” dedi.

Millet İttifakı’nda HDP krizi büyüyor Kulislerde, HDP’nin Millet İttifakı’ndan bağımsız yeni bir arayış içinde olduğu, 2023 seçimlerinde ittifak içinde yer almayabileceği konuşuluyor.