Türkiye Gazetesi

Kocaeli Emlakçılar Derneği ve Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu artan konut kiralarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır zorlu bir süreç geçirildiğini aktaran Hacıoğlu, "Bütün sektörler durma ve bekleme süresine geçti. Bu süre içerisinde konut üretici firmalar konut üretmedi. Sokakta sohbet ettiğim öğrencilerin bazıları Ağustos ayında gelmiş evlerini tutmuş, bazıları 4 ay önce ev tutmuş. Böyleleri uygun fiyata ev kiraladılar" dedi.

“YA YÜZDE 60 ARTTIR YA DA EVİMDEN ÇIK”

Bazı ev sahiplerinin fırsatçılık yaptığını ifade eden Hacıoğlu, "Öğrencilerin bir anda gelmeleri, kentteki 1000 TL'lik kirayı 2000 TL'ye, 2000 TL'lik kiraları 3000 TL'ye çıkardı. Bu da fırsatçılık oldu. Biz şunu da tespit ettik; örneğin ben geçtiğimiz yıl üniversite okumak için Kocaeli'ye geldim. 1000 TL kira bedeli olan bir ev tuttum, sözleşmem bitiyor ve 2 yıl daha yenilemek istiyorum. Ama ev sahibim yenilemiyor. Aksine, 'Ya yüzde 60 arttır, ya da evimden çık' diyor. Yani kişiyi çıkmaya zorluyor. Çıktıktan sonra ise yeni kiracı adayına daha yüksek fiyatlara veriyor" şeklinde konuştu.

Kocaeli Emlakçılar Derneği ve Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu



DAİRELERİN SAHİPLERİ EMLAKÇILAR DEĞİL

"Emlakçılar piyasayı değiştirdi, fiyatları arttırdılar" sözünün yanlış bir algı olduğunun altını çizen Hacıoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Bu durumlar bizi üzüyor. Odamıza bağlı hiçbir üyemiz böyle bir davranışta kesinlikle bulunmuyorlar. Dairelerin sahipleri bizler değiliz. Biz ilanı yüklüyoruz, mal sahibi ile sözleşme yapıyoruz. İnsanlar geliyor ve işlem yapıyoruz. 1 ay içinde yükselişler olunca mal sahibi de, 'dairemi kiraya vermekten vazgeçtim' diyor. Bakıyoruz evine perde asıyor ama kiralık görüntüsü yok, daha sonra fotoğraflarını çekiyor ve internette yayınlıyor. Aynı zamanda şunu da tespit ettik; mal sahibi kendi ilana veriyor. Öğrenci arayınca, 'emlak komisyon ücreti de vereceksiniz' diyor. Vatandaşlarımız bunlara dikkat etsinler."

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