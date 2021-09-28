Türkiye Gazetesi

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Çıldır Gölü’nün su seviyesi bu yıl yağışların az olması nedeniyle düştü. Su seviyesinin düştüğü gölün kıyı kesimlerinde bazı alanlarda sular çekildi. Çok büyük bir havzasının olması sebebiyle kar ve yağmur suları ile beslenen Çıldır Gölü’nde yaşanan kısmi çekilmenin araştırılması gerektiğini söyleyen Ardahan Üniversitesi (ARÜ) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Kükrer şunları kaydetti:





"Artık yazlar kurak geçiyor. Bu yazın büyük bir bölümü kurak geçti. Yağan yağışlar da öncelikle toprağı doyuruyor daha sonra göle ulaşıyor, bu nedenle göle akışlar azalmış olabilir. Tabii ki takip etmemiz gereken bir süreç. Eğer bu olay mevsimsel değil de sürekli olursa o zaman oradaki canlılar için tehlike söz konusu olabilir. Yani sudaki azalma birkaç yıl sürekli devam eder ve rutin bir hal alırsa o zaman tehlike söz konusu olabilir ama şu an görünen mevsimsel bir durum."



Kükrer, gölün fazla sularının aktığı Kars'ın Arpaçay ilçesi tarafında da teknik bir çalışmanın yapılması gerektiğini aktardı.Doç. Dr. Kükrer, gölde az miktarda düşen su seviyesinin kar ve diğer yağışlar ile normal seviyesine gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Çıldır Gölü'nde çözülme başlayınca 'kristal göl'e dönüştü ​Kış aylarında yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü baharın gelmesiyle birlikte çözülme başladı. Şiddetli rüzgardan dolayı parçalara bölünen buz kütleleri sahile vurunca ortaya da kutuplarda görülen görüntüler çıktı.