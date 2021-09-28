Türkiye Gazetesi

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranımız Bartın ve Giresun'da da yüzde 75'in üzerine çıktı. Böylece mavi il sayımız 13'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım."

28 Eylül 2021 koronavirüs haritası açıklandı! Sağlık Bakanlığı, 28 Eylül 2021 koronavirüs günlük tablosunu paylaştı.Son 24 saatte 239 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 892 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

27 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayıları endişe verici Sağlık Bakanlığı, 27 Eylül 2021 koronavirüs günlük tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.