Türkiye Gazetesi

Peşmerge Komutanı Şemo İdo, terör örgütü PKK'nın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde 52 kişiyi kaçırdığını duyurdu. İdo, bu kişilerin hayatta olup olmadığını henüz bilmediklerini söyledi.

SİNCAR ANLAŞMASI SONRASI PKK SALDIRILARINI ARTIRDI

Öte yandan, Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 9 Ekim 2020'de Sincar'daki PKK varlığını sonlandırması için Sincar Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmadan rahatsız olan PKK, IKBY'deki terör eylemlerini artırdı. Örgütün, işgal ettiği bölgelerde oluşturduğu istikrarsızlığı terör eylemleriyle Irak'ın kuzeyine yaymaya ve dikkatleri Sincar'dan uzaklaştırmaya çalıştığı gözlemleniyor. IKBY'de yüzlerce köyü işgali altında tuttuğu, barışçıl protestoları şiddete teşvik ettiği ve diplomatik misyonları hedef aldığı belirtilen PKK'nın, Peşmerge, polis, memur ve sivillere yönelik artan saldırıları dikkati çekiyor.



Rus ajanı PKK'nın Sincar sorumlusu Rus İstihbarat Örgütü FSB'ye bağlı 'Mazlum Rus' kod adlı terörist PKK'nın sözde Sincar sorumlusu oldu.



PKK, Sincar'da Iraklı binbaşıyı kaçırmaya çalıştı Irak'ın Musul kentindeki Arap Aşiretleri Sözcüsü Muzahim El-Huveyt, Musul'a bağlı Sincar ilçesinde PKK'lı teröristler Irak ordusuna bağlı Binbaşı Ferhan el-Semmoki’yi kaçırmaya çalıştığını bildirdi.