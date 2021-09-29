Mehmetçik, terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Eren-13 Operasyonları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla teröristler kaçacak delik arıyor. İçişleri Bakanlığı bu kapsamda Şırnak Merkez Bestler-Dereler kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörsitin daha silahlarıyla birlikte imha edildiği bilgisini paylaştı.
OPERASYONDA J-SİHA İMZASI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 Operasyonlarında Şırnak Merkez Bestler-Dereler kırsalında, Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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