Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Malta Finansal İstihbarat Analiz Birimi (FIAU) arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı konularında mutabakat muhtırası yürürlüğe konuldu. Kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı konularında ilgili finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılmasına dair mutabakat imzalandı.

GENİŞ KAPSAMLI BİLGİLER PAYLAŞILACAK

Mutabakata göre MASAK ile FIAU, şüphelenilen kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde ulusal mevzuatlara uygun olarak iş birliği yapacak. Mali istihbarat birimleri, bu amaçla mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut ve elde edilebilir nitelikteki en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine serbest şekilde paylaşacak.

Bakan Çavuşoğlu, Libya ve Maltalı mevkidaşları ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir toplantı gerçekleştirdi.