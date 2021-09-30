Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) 10 yıllardır uyguladığı silah satış kısıtlamasını geçen yıl kaldıran ABD'nin, askeri alanda Rum tarafıyla ilişkilerine hız verdiğine işaret edildi. ABD'nin yeni politikasının Rum tarafına askeri malzeme ihracatıyla sınırlı kalmadığı, ortak tatbikat düzenlemek ve askeri diğer faaliyetleri de içerdiğinin görüldüğü ifade edilen açıklamada, ABD'nin, GKRY'ne askeri avantaj sağlamasına yol açan son dönemdeki tutumunun Rum tarafının kışkırtıcı faaliyetlerini daha da cesaretlendireceği kaydedildi.

"ABD'NİN KARARI KABUL EDİLEMEZ"

Bölgede istikrarın sağlanmasını savunduğunu iddia eden ABD'nin, Rum tarafına müzahir bu yaklaşımının, tam aksine, Ada'da ve bölgede gerginliğin tırmanmasından başka bir amaca hizmet etmediği belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

"GKRY’nin silahlanma ve askeri ittifakları artırma hedefi, bölgedeki ve adadaki meşru hak ve çıkarlarımıza, garantör ülke Türkiye ile birlikte sahip çıkmamızda ne kadar haklı olduğumuzu kanıtlamaktadır. ABD dahil üçüncü tüm taraflardan GKRY’nin kışkırtıcı politikalarına destek verecek yaklaşımları terk etmelerini ve iki devletin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri zemininde sürdürülebilir bir anlaşmaya varmalarına yardımcı olmalarını bekliyoruz. GKRY'ne 10 yıllardır uyguladığı silah satış kısıtlamasını geçen yıl kaldıran ABD, GKRY'ne askeri malzeme ihracatını bir yıl daha sürdüreceğine ilişkin 30 Eylül 2021 tarihinde bir karar almıştır. Rum tarafına askeri malzeme satmaya devam edilmesini mümkün kılan bu karar kabul edilemez."



ABD, geçen yıl, savunma amaçlı silahların Rum tarafına satış kısıtlamasını 1 Ekim 2020'den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırma kararı almıştı.



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