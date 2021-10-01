Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahsın yakalandığını duyurdu.
7 KİŞİ YAKALANDI
Yakalanan 7 kişiden üçünün PKK/KCK, birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığında 'Afganistan' toplantısı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan ve Afganistan’daki Türk Görev Kuvveti Komutanı’nın da yer aldığı videokonferans toplantısında ülkedeki son gelişmeler ele alındı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın köprü tankları Bozkurt’ta Milli Savunma Bakanlığı, Bozkurt’ta yaşanan sel felaketinin ardından köprü tankları yollamıştı. Bozkurt’a ulaşan kaydırmalı köprü tanklarının kurulumuna başlandı.
Milli Savunma Bakanlığı 338 Sözleşmeli Personel Alacak Milli Savunma Bakanlığı 338 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.