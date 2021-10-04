Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde polis ekipleri tarafından kağıt atık toplama deposuna düzenlenen baskında polis ekipleri ile kağıt toplayıcıları arasında gerginlk yaşandı. Polis ekipleri ile kağıt toplayıcı arasında arbede yaşandı. Arbede sonrası kağıt toplayıcıları durumu protesto etmek için topladıkları kağıt ve benzeri maddeleri ateşe verdi. Savaş alanına dönen protestoda kağıt toplayıcıları polise taş atarken polisler de biber gazı kullanarak zorluk çıkartanları gözaltına aldı.

DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kağıt toplayıcılarının kağıtları biriktirdiği depoya yapılan polis baskınında kağıt toplayıcılarının kağıt ve karton benzeri malzemeleri vermek istemediği için çıkan arbede de olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Kağıt toplayıcıların yaktığı malzemeler drone ile havadan görüntülendi.



































Ekvador'da cezaevleri yangın yerine döndü: Mahkumlar polisle çatıştı Ekvador'da bulunan bir cezaevini kontrol etmeye giden polislere, mahkumlarca ateş açıldı. Çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmadı.