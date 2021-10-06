Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Isparta'da da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 23'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım" ifadelerine yer verdi.

Koca, Konya ve Kars'ta ikinci doz aşı olanların oranının yüzde 65'i, Bingöl'de ise yüzde 55'i geçtiğini de şu sözlerle duyurdu: "Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Konya ve Kars'ta bugün yüzde 65'i geçti. Bu iki ilimizin haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım."

Bingöl'de ise ikinci doz aşı oranının yüzde 55'i geçtiğini belirten Koca, bu ilin Covid-19 aşılama haritasındaki renginin turuncu olduğunu aktardı.



HENÜZ TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI AŞAMASINDA DEĞİLİZ

Koca, Türkiye'nin henüz toplum bağışıklığı aşamasında olmadığını da şu sözlerle vurguladı: "Aşı hiçbirimizi koronavirüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır. Virüs, hasta etmese bile, herkese bulaşma ve yayılma potansiyeline sahiptir. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar kurallara uymalıyız. Yarın ister dışarıda ister kapalı mekanda, yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız."



Sağlık Bakanlığı, 5 Ekim 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı Sağlık Bakanlığı, 5 Ekim 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 29.802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti.



İkinci doz aşıda mavi il sayısı yükseliyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının Bartın ve Giresun'da yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla mavi il sayısının 13'e ulaştığını açıkladı.