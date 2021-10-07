Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, yıllarca Türkiye’nin ayağına pranga vurmak istendiğini söyledi. Vesayetin, 27 Nisan e-Muhtıra’sı, Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişimiyle tekrar diriltmek istendiğini vurgulayan Soylu, bunun başarılamadığını, vesayet girişimlerinin akamete uğratıldığını dile getirdi.

Soylu’nun konuşmasında öne çıkan diğer detaylar şöyle:

6-8 Ekim olayları: Kimse unuttuk sanmasın. Sivil insanların mahallelerini, evlerini yakıp yıktılar, okulları kütüphaneleri yakıp yıktılar, vatandaşlarımız, güvenlik görevlilerimiz şehit oldu, yaralandı, acı çekti. O çağrıyı yapanlardan, o çağrıda bulunanlardan hiç kimse pişmanlık duymadı, bu milletten, tarihimizden ve insanımızdan özür dilemedi. Süslü süslü laflar, amalar, kenarından dolanmalar, hapishaneden pişkin pişkin tweet’ler, utanmadan sıkılmadan hâlâ Kandil’i adres göstermeler, gösterilen adresi birlikte not almalar. Hâlâ kimse özür dilemedi.

Terörle mücadele: Önümüzde bir sonbahar-kış operasyonu var. Eğer bu hızla gidersek, belki bir sonbahar-yaz operasyonu daha yaparız, sonrasına gerek kalır mı bilmiyorum. Türkiye’yi vesayet sistemine döndürmek isteyenler, bunu arzu edenler, oranın üzerinden siyasetin ve demokrasinin zafiyetine parmak basmak isteyenler parlamenter sistem rüyasıyla yatıp parlamenter sistem rüyasıyla kalkmaktadırlar.