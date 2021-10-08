Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Savunma sanayi alanında yerli ve millî teknolojide yakalanan başarı, bu alanda düzenlenen fuarlarla dünyaya tanıtılıyor. Bu yıl içinde İstanbul’da düzenlenen İDEF-21 ve TEKNOFEST savunma sanayi fuarlarında birçok yerli ve millî sistem sergilenirken, yerli savunmanın kalbi bu defa Ankara’da attı. Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi’nde 3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi gerçekleştirildi. Yüzlerce yerli ve millî savunma ürünün sergilendiği fuarda en dikkat çeken sistemler arasında millî imkânlarla geliştirilen İnsansız Kara Araçları (İKA) yer aldı.

HAVELSAN tarafından geliştirilen orta sınıf çok maksatlı insansız kara aracı BARKAN, OĞUZKAĞAN Savunma Teknolojileri A.Ş. tarafından üretilen dünyanın en güçlü insansız kara araçlarından DEMİRHAN ve Best Grup tarafından geliştirilen yeni İKA platformu sergilendi. Geleceğin operasyon sahasında sıklıkla kullanılması öngörülen İKA’lar, büyük ilgi gördü.



İKA ve BARKAN

Bomba imha, devriye faaliyeti, yük taşıma ve çekme, yakın koruma sağlama, arama-kurtarma ile silahlı keşif gibi görevler için HAVELSAN tarafından geliştirilen BARKAN, uzatan kontrol ve otonom görev yeteneklerine sahip.

Modern harp sahasının ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan BARKAN, operasyon başarısının arttırılması, kayıpların önlenmesi ve operasyon maliyetlerinin düşürülmesi başta olmak üzere birçok konuda sahadaki personele yardımcı oluyor. BARKAN, sürü altyapısı sayesinde başka kara ve hava araçları ile tek bir merkezden müşterek operasyonlar gerçekleştirebiliyor. 500 kilo ağırlığındaki yerli sistem, saatte 12 kilometre hıza sahip.

SINIFININ EN BÜYÜĞÜ

Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmak üzere insansız kara araçları üzerinde çalışan OĞUZKAĞAN Savunma Teknolojileri A.Ş. de DEMİRHAN İKA’yı görücüye çıkarttı. 2 buçuk ton ağırlığındaki DEMİRHAN, Türkiye’nin orta sınıftaki en büyük insansız kara aracı. Best Grup tarafından geliştirme faaliyetlerine devam edilen yeni İKA ise 1 ton 200 kilogram ağırlığa sahip. Yeni İKA platformunun 1 ton çekme kapasitesi mevcut. İKA platformu üzerinde silah kulesi olarak Best Grup tarafından geliştirilen 12.7 mm KORALP UKSS yer alıyordu. Silahlı İKA platformunda silah kulesinin yanı sıra Meteksan Savunma’nın Retinar PTR-X radarı da bulunuyor. Retinar PTR-X ile tespit edilen tehditler KORALP UKSS ile etkisiz hale getiriliyor.

ASELSAN insansız kara araçları için harekete geçti ASELSAN, zırhlı muharebe araçlarına yönelik yeni teknolojileri güvenlik güçlerinin kullanımına sunmaya hazırlanıyor.

Görüntüleri az önce paylaşıldı! İşte insansız kara araçları Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hafif Sınıf İnsansız Kara Aracı prototipinin ilk görüntülerini paylaştı. SSB Başkanı Demir, "Mağara, meskûn mahal, çok katlı bina, geniş arazi operasyonlarında güvenlik birimlerimizin minik yardımcıları olacaklar." dedi.