Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de Akarbaşı Mahallesine bağlı Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde yürüyen bir vatandaş içerisinde döviz ve kişisel eşyaların bulunduğu bir çanta buldu. Duyarlı vatandaş bulduğu çantayı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürerek çantayı polis ekiplerine teslim etti. Vatandaşın teslim ettiği çanta içerisinde bulunan 4 bin 235 avro ve kişisel eşyalar sahibine verildi.

Çantasında 130 bin TL sahte para ile yolcu otobüsünde yakalandı! İzmir-İstanbul yolu üzerinde polislerin arama yaptığı yolcu otobüsünde bir kişi çantasında sahte 130 bin TL ile yakalandı.

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