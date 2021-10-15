Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

SURİYE'YE YENİ HAREKAT OLUR MU?

Bir yere kadar sabrımız devam etti. Suriye konusunda mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütlerine rejim güçlerine karşı gereken her türlü mücadeleyi vereceğiz.

AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER

Taliban dünyada kabul arayışları içerisinde. Gerek insani yardım gerek Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Bizim Afganistan'ın altyapı ve üst yapısında çok emeklerimiz oldu. Son ana kadar sürdürdük. Kabil Havalimanı'nın işletmesini yürütüyorduk. Bundan sonraki süreçte de eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları atabiliriz.

AVRUPA'DAKİ ENERJİ KRİZİ VE AZERBAYCAN İLE DOĞALGAZ ANLAŞMASI

Sıkıntımız söz konusu değil. Şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz.

SİYASİ SUİKAST TARTIŞMASI

Böyle bir şey varsa yargı üzerine gider. Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız.