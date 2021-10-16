Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristlerin 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 166'ya yükseldi.

İçişleri Bakanlığı: "Sahil Rüzgarı-2” operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı, turistlerin yoğun bulunduğu turistik bölgelerdeki suç gruplarına yönelik “Sahil Rüzgarı-2” kod adlı operasyonu başlattığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Şırnak Merkez Bestler-Dereler kırsalında, JÖH Birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.