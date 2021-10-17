Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Pandeminin etkilerini hızla arkada bırakmak adına etkin diplomasi yürütüyoruz. Aşı programımız ve AB uyumlu sertifikalarımızla ülkemiz ve diğer ülkeler arasında karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

DÜZENLEME YAPILAN ÜLKELER;

Türkiye'nin, AB'nin yanı sıra aşı sertifikaları tanıma düzenlemeleri yaptığı ülkeleri ise Kıran, "Arnavutluk, Bulgaristan, Endonezya, Filistin, Fas, Gürcistan, İsviçre, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Moldova, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan" olarak sıraladı.

AB'nin dijital sertifika sistemine dahil olmasının ardından Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikası, AB'ye üye ülkelerde tanınıyor.

Türkiye, bu düzenlemeden önce de AB üyesi Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan'la Kovid-19 aşı sertifikalarını ikili düzeyde karşılıklı tanımıştı.

AB, Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı aldı Avrupa Birliği (AB), aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 3 ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi.

AB'nin koronavirüs aşı sertifikası yürürlükte! Avrupa Birliği içerisinde seyahatleri kolaylaştıracak aşı sertifikası, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.