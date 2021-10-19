Türkiye Gazetesi

Menemen’deki ıspanak üreticileri ve işçileri Giresun’da yedikleri ıspanak arasında karışan avrat otu nedeniyle zehirlendiklerini öne sürülen 6 kişi hakkında çıkan haberin ardından sıkıntıya düştüklerini söyledi. Ispanakların haller tarafından alınmadığını ve 100 işçinin çalıştıkları tarlalarda bugün sadece 10 kişinin çalıştığını ifade eden üreticiler, Türkiye'deki tüm ıspanakların zehirli olmadığını dile getirdi.

“İŞÇİLER TARLALARDAN GERİ DÖNDÜ”

Menemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl, “Çiftçimiz zor şartlarda ıspanak yetiştirdi. Bu yılki verim, zaten geçen senelere göre daha az oldu. Geçen yıl da tam bu zamanlarda zehirlenmelerle ilgili böyle spekülasyonlar çıktı. Bu haberlerden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Menemen Ovası’nda ıspanak hasat eden bir tarla bulabildik. Bu söylentiler çıktığı için satış yok. Çiftçiler, hallerde ‘ıspanak almıyoruz’ dendiğini ve birçok aracın geri döndüğünü söyledi. İşçiler de tarlalardan geri döndü” dedi.

“BÜTÜN ISPANAKLAR ZEHİRLİ SAYILIYOR”

Ziraat Yüksek Mühendisi Ergün Bakacak da, “Menemen’de normal zamanlarda 20 bin dekar civarında ekiliş olur. Kış boyunca Menemen’den 40 bin ton ıspanak İstanbul’a gider. 40 bin tonda herhangi bir zehirlenme söz konusu değil. Burada her kış binlerce kadın ıspanak kazmaya gelir ve her gün evine ekmek götürür. ‘Ispanak zehirli’ dediğiniz zaman Türkiye’nin bütün ıspanakları zehirli sayılıyor. Bu mantıksızca bir şey. Ben aynı zamanda zirai ilaç da satıyorum. Ispanağın zehirli olması mümkün değil. Kullanılan ilaçlardan dolayı zehirliliğin söz konusu olması da doğru değil. Bu konunun halka doğru anlatılması lazım.”

“İŞÇİLERİN ÇOĞU EVDE”

Ispanak üretiminde çalışan işçi Suna Yıldırım, “Kendimi bildim bileli ıspanak işinde çalışıyoruz. Zehirlenme olayı ile hiç karşılaşmadık. İşçiler de mağdur oldu. Bu olay çıktıktan sonra işçilerin çoğu ekmeğinden oldu. Bizim hazırladığımız demetlerde yabancı ot yok” derken, Elmas Erben isimli işçi de, “Biz yabancı otlara dikkat ediyoruz. Haberleri görünce şoke olduk. İşçilerin çoğu evde. Ben akşam ıspanak yedim, zehirlenmedim. Bu bölgede zaten bahsedilen otlardan yok” ifadelerini kullandı.

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