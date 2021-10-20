Türkiye Gazetesi

İstanbul Güngören Belediyesi hizmet kalitesini arttırmak amacıyla zabıta ekiplerine yaka kamerası uygulamasına geçti. Zabıta ekiplerine takılan yaka kamerası ile görüntü ve sesler kayıt altına alınabilecek. İlçede devriye yapan başta pazaryeri olmak üzere denetlemelerde bulunan zabıta ekipleri kullandıkları kameralar ile iletişimin daha sağlıklı kurulmasını sağlayacak.

KAYIT ALTINA ALINDIĞI UYARISI OLACAK

Zabıtalar yakalarında ses ve görüntü kaydı yapan kameralar sayesinde görevlerini şeffaflık ilkesine uygun şekilde icra etmeye devam edecekler. Uygulama esnasında zabıta ekiplerinin yakasında görüntü ve ses kaydı yapıldığına dair uyarı notları vatandaşlar tarafından görülebilecek şekilde takılı bulunacak.

Kağıthane’de seyyar satıcıya şiddet uygulayan zabıta memuru açığa alındı Kağıthane’de kurulan semt pazarında kendisine tekme atan seyyar satıcıya yumruk atan zabıta memuru açığa alındı.