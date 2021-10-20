Türkiye Gazetesi

Bu geceyarısından itibaren geçerli otogazın litre satış fiyatına 22 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına 22 kuruş zam yapıldığı duyuruldu.

OTOGAZ İSTANBUL'DA 5,95 LİRAYA YÜKSELDİ

Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 5,95 liradan 6,17 liraya, Ankara’da 6,03 liradan 6,25 liraya, İzmir’de ise 6,05 liradan 6,27 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.