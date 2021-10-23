Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

ABD, Almanya ve Fransa'nın da aralarında olduğu 10 ülkenin Ankara büyükelçilerinin, Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde Türk yargısına müdahale girişimi, Batı’nın ikiyüzlü siyasetini bir kere daha gösterdi. Her fırsatta Türkiye’yi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymamakla suçlayan Avrupa ülkelerinin AİHM sicili ise bozuk çıktı. Yunanistan’ın 14 yıldır uygulamadığı Batı Trakya hükmü, Almanya’nın 15, Fransa, İtalya ve Finlandiya'nın uymadığı birçok AİHM kararı bulunuyor. Ancak bu ülkelere karşı ne bir ortak açıklama yapıldı ne de bir ses yükseldi.

AK Parti’nin hukukçu vekillerinden Meclis Adalet Komisyonu Üyesi ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Avrupa’nın bu çifte standardına tepki gösterdi. Gazetemize konuşan Can, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Portekiz gibi Avrupa'nın birçok ülkesinde AİHM kararlarının uygulanmadığının görüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Kendi ülkelerine baksınlar. Bizim ülkemize talimat veremezsiniz. Almanya, Fransa gibi ülkelerde AİHM kararlarına uymadı ama o ülkedeki büyükelçiler çıkıp açıklama yapmadı. Söz konusu Türkiye olunca AİHM siyasi karar veriyor, iç hukukumuza müdahale ediyor. Ülke ayrımı yapıyor. Çifte standart uyguluyor.

ÖNCE KENDİ ÜLKELERİNE BAKSINLAR

Bizim ülkemize talimat vermeye kalkışmasınlar. Avrupa’daki FETÖ, PKK ve DHKP-C’li teröristleri neden bırakmıyorsunuz? Bunu sorduğumuzda ‘Bizim ülkemizdeki yargı bağımsız’ diyorlar. Sizin ülkenizdeki yargı bağımsız oluyor da bizim ülkemizde ki yargı bağımsız değil mi? Hadi oradan! Madem bir tavır sergiliyorsunuz önce kendi ülkenizden başlayın. Büyükelçilerin mahkemelerimize müdahale etmeleri kesinlikle Anayasamıza aykırıdır, bağımsız yargımıza müdahaledir. Türkiye’ye çeki düzen vermeye çalışıyorlar ama önce kendi ülkelerinden başlasınlar."

"İÇ HUKUKUMUZA DOĞRUDAN MÜDAHALE"

AİHM’in hiçbir ülkenin yargısına talimat veremeyeceğine de dikkat çeken Ramazan Can “AİHM bizim iç hukukumuzun yerine geçecek kararlar veriyor. Yani iç hukukumuza doğrudan müdahale ediyor. Hâlbuki AİHM hak ihlali kararı verir. Osman Kavala konusunda neticede devam eden bir yargı süreci var. AİHM artık iç hukuk yolları tüketilmeden gelen müracaatları da karşılamaya başladı. Normalde reddetmesi lazım. AİHM, ‘Hak ihlali var’ diyebilir ama ‘Serbest bırak’ diyemez” dedi.

Suç dosyası kabarık: Her taşın altından Kavala çıkıyor Erdoğan’ın ‘Soros artığı’ dediği Osman Kavala’nın adı, ilk olarak 2006 yılında işlenen Rahip Santora cinayeti ile duyuldu. 2015’teki darbe girişimine kadar sayısız karanlık eylem ve olayla devam etti.

Kavala bahane, hedef kuşatma Türkiye karşıtlarının atağa geçtiğine dikkat çeken Cumhur İttifakı üyeleri, "Osman Kavala olayını bahane ederek kuşatma planı yapıyorlar. Dışarıda AB ülkeleri Fransa ve Yunanistan’ın başı çektiği bir grup… İçeriden de CHP, İyi Parti ve HDP" uyarısında bulunuyor.

Türkiye'den 10 ülkeye Osman Kavala tepkisi! Hadsiz açıklamalar kabul edilemez Türkiye'nin, aralarında ABD, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 10 büyükelçiliğin Osman Kavala ile ilgili yayımladığı bildiriye yönelik tepki vererek Dışişlerine çağırmasının ardından, söz konusu elçiliklerin misyon şefleri bakanlığa geldi. Büyükelçilere, söz konusu açıklamanın hadsiz ve kabul edilemez olduğunu ilettildi.