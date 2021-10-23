Türkiye Gazetesi

Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi’nde yaşayan Esra Aşık’ın 3 yaşındaki oğlu Mert Furkan arkadaşlarıyla birlikte evin kapısında oyun oynarken sokakta başıboş gezen sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Arkadaşları tarafından köpekten kurtulan Mert Furkan, başından dudağından elinden kolundan ve yüzünden yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mert Furkan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Köpeğin saldırısından dolayı büyük korku yaşayan Mert Furkan, “Köpek ısırınca kaçtım, ablalar beni kurtardı” diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

“ÇOCUĞUMU ŞU AN KAYBETMİŞ OLABİLİRDİM”

Yaşanan olayı anlatan anne Esra Aşık ise, “Araç ilçesinde çok fazla köpek var. Çevre ilçelerden ya da köylerden ne kadar başıboş köpek var ise getirilip buraya atılıyor. Ben çalıştığım için oğlum, çıkmaz sokakta kaynanamın yanında kalıyor. Kapının önünde çocuklar oyun oynarken ablası ile birlikte hatta oğluma yaşıt yanlarında 2-3 tane daha çocuk var. O sırada bisiklete binerken herhalde bisikletin sesinden huylandı galiba köpek, çocuğuma saldırmış. Ben yine bununla atlattığı için şükrediyorum. Daha fenası da olabilirdi. Çocuğumu şu anda kaybetmişte olabilirdim. Ben hayvan düşmesi bir insan değilim, hayvanseverlere de çok fazla saygım var. Tek istediğim boş bir araziye köpekler için yer yapılsın istiyorum. Orada köpekleri beslesinler, orada istedikleri kadar köpeklere baksınlar istiyorum. Başka birisine de saldırabilirdi. Yetkililerden yardım istiyorum, köpeklere bir barınak yapsınlar” dedi.

ÇOCUKLAR OKULA GİDEMİYOR

Oğlunun yüzünde dikiş izlerinin kaldığını söyleyen Esra Aşık, “Dudağı zaten parçalandı, alnında iki tane dikiş var. Elinde de dikiş izi kaldı. Hele psikolojisi deseniz zaten oğlumun bozuldu. Köpek gördüğü yerde oğlum kaçacak yer arıyor” diye konuştu. Okul çevresinde her zaman 15 civarında köpeklerin olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Numan Çalış da, “Bunlardan benim çocuklarım geçemiyor. Benim çocuğum ortaokul 5’inci sınıfa gidiyor. Sabahları kalkıyorum oğlum hadi okula git diyorum, baba şuradaki köpeklerden ben geçemiyorum. Daha dün sabahta bana saldırdılar burada. 14-15 tane köpek burada bekliyor. Burada okula giderken herhangi bir çocuğa köpekler saldırsa bunun hesabını kim verecek, bu işin vebalini kim taşıyacak” şeklinde konuştu.

ÜÇ AY İÇİNDE ÜÇ ÇOCUĞA SALDIRDILAR

Köpeklerin okul ve cami önlerinde beslenmesinin yanlış olduğunu söyleyen Araç Çay Mahallesi Muhtarı Musa Soydan ise, “Çarşamba günü evinin önünde oynayan küçük bir çocuğumuza köpekler saldırdı. Köpekler, çocuğun yüzünü, elini ve kolunu parçaladı. Biz bu işten mustaribiz, yetkililerden çözüm bekliyoruz. Bu olaylar üç aydır mahallemizde devam ediyor. Üç ay içinde üç tane çocuğumuz köpekler saldırdı ve çocuklarımız yaralandı. Olumsuz yerlerde olumsuz şekilde hayvanlar besleniyor. Biz, hayvanlara karşı değiliz. Ama cami, okul ya da kamu kurumlarının önlerinde hayvanların beslenmesini doğru bulmuyorum. Çünkü buralarda insan sayısı fazla oluyor. Buralarda beslendikleri için köpekler yoğun oluyor. İnsanlara saldırmaları daha yüksek oluyor. Üç ay içinde üç tane çocuğumuza köpek saldırdı, hallerini görüyoruz. Mahallemiz perişan, bu olaylardan ötürü ben sürekli şahsın baskı altında kalıyor. İnsanlar sürekli çareler arıyorlar. Bana veya yetkili kurumlara söylüyorlar. Bu konuda devletimizden yardım talep ediyorum. İlgilenmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

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