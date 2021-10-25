Eskişehir'de oturan 29 yaşındaki Burak Sakçı, oldukça nadir görülen cam kemik hastalığıyla doğdu. Sakçı, gördüğü tedavi sayesinde hayata tutundu. 20 yılını akülü tekerlekli sandalye üzerinde geçiren genç, 5 defa ameliyat oldu, fizik tedavi gördü ve 22 yaşına geldiğinde yürüteç desteğiyle ilk adımını attı. Diğer cam kemik hastalarına umut olabilmek için "Umutlar Kırılmaz" adlı kitabı kaleme aldı.
Kitabını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istediğini söyleyen Sakçı, bu hayalini gerçekleştirdi. Burak Sakçı imzalı bir kitabını, Eskişehir Valiliği’ni ziyaret ettiği esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti. Sakçı, ilgisi ve desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.
Bakan Elvan'dan cam kemik hastası kardeşlere yeni ev Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de doğuştan cam kemik hastası olan ve yaşadıkları evin kendilerine uygun olmaması nedeniyle özellikle kış aylarında dışarıya çıkamayan cam kemik hastası kardeşlerin yeni taşındıkları evde mutluluklarına ortak oldu.
Erdoğan'dan, şehit Tortumlu'nun ailesine başsağlığı telefonu Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun acılı ailesine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başsağlığı telefonu geldi. Erdoğan, şehidin babasıyla görüşerek üzüntülerini iletti.
Cam kemik hastasının "Erdoğan" hayali gerçek oldu
Cam kemik hastası Burak Sakçı, sonunda hayaline kavuştu. Sakçı, hayatını anlatan kitabı 'Umutlar Kırılmaz'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etti.
Eskişehir'de oturan 29 yaşındaki Burak Sakçı, oldukça nadir görülen cam kemik hastalığıyla doğdu. Sakçı, gördüğü tedavi sayesinde hayata tutundu. 20 yılını akülü tekerlekli sandalye üzerinde geçiren genç, 5 defa ameliyat oldu, fizik tedavi gördü ve 22 yaşına geldiğinde yürüteç desteğiyle ilk adımını attı. Diğer cam kemik hastalarına umut olabilmek için "Umutlar Kırılmaz" adlı kitabı kaleme aldı.
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