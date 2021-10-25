Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Şevket Mirziyoyev'i arayarak tebrik etti. Erdoğan, seçim sonuçlarının kardeş Özbekistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

"BİRLİKTE DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gücünü ortak tarih ve kültürden alan iki ülke ilişkilerinin yeni dönemde daha da güçleneceğine, stratejik ortaklığın dayanışma ve samimiyetle daha da pekişeceğine inandığını söyledi. Erdoğan, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Kritik toplantı sonrası Erdoğan'dan açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 saat süren kritik Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 büyükelçinin Osman Kavala çıkışından geri adım atmalarını değerlendirirken, "Bu tavır ülkemizdeki yargı teşkilatını, savcılarımızı, avukatlarımız tüm yargı mensuplarına karşı yapılmış bir hakarettir. Türk yargısı kimseden talimat almaz, kimsenin emrine girmez." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ‘Topyekun bir mücadele içerisindeyiz’ deyip açıkladı: Kadına Şiddete karşı ‘sıfır tolerans’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı, "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programının yayınlanan görüntülerde şiddete karşı sıfır tolerans gösterdiklerini söylediği görüldü. Erdoğan, kadına şiddete karşı topyekün bir mücadele içerisinde olduklarını duyurdu.